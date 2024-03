Scoprite se c' è un Grande Fratello Dossier | il sospetto di Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «È una vicenda che ha veramente dell'incredibile perché mi pare che in un Paese democratico sia inaccettabile che qualcuno vada a rovistare, violando la legge, nelle vicende private di centinaia e centinaia di persone, non solo politici, uomini d'affari, uomini di sport, protagonisti della società. Per fare che cosa? Chi è il regista? C'è un? C'è una cupola che ha voluto controllare quello che fanno gli italiani. Certamente le cose così non vanno bene, quindi bisogna innanzitutto capire perché e chi è il regista». L'ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa a margine del Congresso del Ppe a Bucarest, rispondendo a una domanda sul casoaggio. «Ascolteremo coninteresse le parole dei due magistrati, Melillo e Cantone, che mi ...