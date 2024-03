Scoperta discoteca abusiva | due denunce | sequestro e settemila euro di multa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Macerata, 6 marzo 2024 –unaallestita in un locale di piazzale Mercurio a Piediripa. A scovarla sono stati gli agenti della polizia locale di Macerata in seguito ad alcune indagini avviate nei giorni precedenti all’operazione, eseguita in collaborazione con i carabinieri della sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Macerata e la Stazione di Macerata, e scattata sabato 2 marzo, intorno alle 19.30, e terminata il giorno dopo alle 8.30 del mattino. Appena arrivati nella zona, all’esterno dellaagli agenti si è presentato il proprietario del locale che immediatamente ha contattato telefonicamente i due organizzatori della serata, identificati in un 41enne tolentinate e un 38enne originario di San Severino ma residente a Civitanova che sono stati ...