Scontro frontale tra camion e auto sulla Domitiana | traffico impazzito | arriva la Polizia

Ragazzo di 24 anni Morto in un incidente sulla statale 42 a Esine vicino Brescia : scontro frontale con un tir, coinvolta una terza auto (notizie.virgilio)

Non sono in pericolo di vita, anche se sono stati trattenuti tutti e due per ulteriori accertamenti all’ospedale Bufalini di Cesena. Sembra sia stato un ... (ilrestodelcarlino)