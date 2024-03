Scontro brutale in vista | ora Biden le vuole provare tutte per non soccombere con Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Allarme rosso per Joe. Il Super Tuesday si è concluso con una vittoria schiacciante dell'attuale presidente nelle primarie, ma questo è un risultato scontato. A fargli paura è infatti l'andamento della campagna presidenziale di Donald, che ha vinto nettamente in 14 dei 15 stati degli Usa dove sono andate in scena le primarie repubblicane. E ora, svela il Corriere della Sera,“Togliersi i guanti e picchiare duro,addirittura a far saltare i nervi a. Perè venuto il momento di dare una scossa alla sua campagna. Cercherà addirittura lo, quasi fisico, col suo avversario. È quello che trapela dal suo team elettorale, ma è anche quello che già si vede nei suoi comportamenti”. ...