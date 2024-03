Scontri dopo la Juventus | ai due ultras Inter arrestati concessi i lavori di pubblica utilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E’ stata concessa quest’oggi la messa in prova, vale a dire il programma didiin cambio della sospensione del processo, ai duedell’di 22 e 24 anni che sono statila notte del 4 febbraiola partita contro la, quando, come ricorda l’Ansa, un gruppo di tifosi nerazzurri hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro i pullman dei rivali bianconeri, oltre ad alcune bombe carta contro le forze dell’ordine, danneggiando un veicolo della polizia. Nel processo per direttissima è questa la decisione del giudice del Tribunale di Milano, Paola Filippini. I due giovani erano tornati in libertà ed erano accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni. Con ...