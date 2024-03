Scomparso a soli 3 anni | poi la scoperta choc sui genitori

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ancora nessuna traccia del bambinolo scorso 20 febbraio 2024 a. Il piccolo si trovava a casa del fidanzato della madre che ne ha denunciato la scomparsa. Da giorni vanno avanti le ricerche serrate per trovare il bambino, che per adesso non è stato trovato. Cosa hanno scoperto gli inquirenti sui? Il retroscena inquietante. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Facebook e Instagram down: migliaia di utenti disconnessi: cos’è successo Leggi anche: Muore schiacciato davanti alla madre: addio al famoso della Tv da poco diventato papà Elijah Vuenel nulla Si trovava a casa nel fidanzato della madre quando ad un certo punto l’uomo, che si era appisolato, non ha più trovato il bambino. A quel punto, lo scorso 20 febbraio, ha chiamato le forze dell’ordine per ...