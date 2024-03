Scommesse sospette | il documento UFFICIALE con tutte le partite

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 6 marzo 2024) entrare nei radar delle segnalazioni. Il calcio è quello più colpito Numeri in aumento rispetto al 2022. E non è un bel segnale. L’anno scorso sono state 1.329 le, con un 9% di aumento rispetto ai 12 mesi precedenti. Questo è il quadro degli eventi, su oltre 850mila monitorati, da parte di Sportradar Integrity Services, l’unità di Sportradar che ha pubblicato il suo secondo report annuale, “Betting Corruption and Match-fixing in 2023”.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl dato comunque, in generale, è molto positivo. Perché a livello globale si conferma che il 99,5% delledi tutto il mondo, e non parliamo solamente di calcio, non è coinvolto in quel fenomeno che si chiama match fixing. Nessun singolo sport ha...