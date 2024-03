Sciopero mezzi 8 Marzo | chi si ferma? Non farti trovare impreparato | Fasce garantite

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Come funzioneranno ipubblici in vista dellogenerale nella giornata di venerdì 82024: andiamo a vedere. Come funzionerà la Metro di Roma durante lodell’8: ecco la situazione (credits Hellotickets) – Ilcorrieredellacitta.comGiornata di caos a Roma e in Italia, dove l’8è previsto un nuovogenerale. Come annunciato dalle varie sigle sindacali che prenderanno parte all’agitazione, grossi disagi dovrebbero pervenire anche sul fronte deipubblici. I cittadini quindi sono avvertiti per il territorio della Città Eterna e nei vari quadranti del Lazio: chi vorrà viaggiare con la mobilità pubblica, dovrà fare riferimento alledi garanzia. Lodell’8 ...