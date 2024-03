Sciopero Enel | cosa succede venerdì a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

"Piano industriale inadeguato, carenza di investimenti in energie rinnovabili, esternalizzazioni che penalizzano il servizio e le condizioni di lavoro". Sono alcune delle motivazioni che hanno spinto Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil a proclamare lonazionale di lavoratrici e lavoratori di, l'azienda italiana dell'energia elettrica che, a detta dei sindacati, "riduce il costo del lavoro e appalta i servizi a discapito di cittadini e addetti ai lavori". Ai dipendenti sono circa 1.800, in Lombardia 3.200 su un totale di 30mila dipendenti a livello nazionale. Il presidio8 marzo a, in concomitanza con lo, è convocato un presidio regionale alle 9.30, in piazzale Cadorna angolo via Carducci, accanto alla sede.