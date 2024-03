Sciascia | né mafia | né antimafia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da Panorama del 26 febbraio 1989 "Fa una strana impressione avere cominciato a scrivere diin un tempo in cui mi accusavano di avere inventato una cosa che non esiste, e sentirsi dire oggi che non sono più in prima linea nella lotta alla". A ricordargli le accuse di chi, da Giampaolo Pansa al figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo indica come un intellettuale deluso, in contraddizione col pamphlettista e narratore illuminista che esordì 30 anni fa, Leonardofa appena un gesto della mano, come di cosa che non lo riguardasse. Gli anni lo hanno come liso e asciugato. Quel sorriso ironico, che spesso sostituiva le parole, è divenuto la sfumatura di un istante, una piega impercettibile della bocca; quegli occhi aguzzi si sono come scavati, stanchi dal troppo soppesare, dal troppo leggere. A una cosa sola ...