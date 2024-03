Sci di fondo | i convocati dell’Italia per le 50 km di Holmenkollen e le sprint di Drammen | Pellegrino faro della squadra azzurra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo Lahti, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci disi trasferisce in Norvegia per la terzultima e penultima tappastagione, in attesa dell’ultimo appuntamento previsto a Falun (Svezia) dal 15 al 17 marzo. I prossimi impegni del circuito maggiore si terranno invece a Oslo(9-10 marzo) e a(12 marzo). La capitale norvegese ospiterà le mass start da 50 km in tecnica classica (sabato la gara femminile, domenica quella maschile), mentre martedì andranno in scena ledisempre in alternato. Saranno otto gli atleti azzurri impegnati in entrambe le competizioni: Federico, Elia Barp, Simone Daprà, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella e Nicole Monsorno. Avedremo in ...

