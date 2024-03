Sci alpino | le 10 convocate dell’Italia per Are | doppio impegno per Federica Brignone | in gara anche in slalom

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo i due SuperG di Kvitfjell, la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sciresta in Scandinavia e si trasferisce in Svezia per le gare tecniche di Are, in programma tra sabato 9 (gigante) e domenica 10 marzo (speciale) e valevoli come ultima tappa stagionale del Circo Bianco prima delle Finali di Saalbach. Per l’occasione il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato in gigante, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e Lara Della Mea, mentre tra i pali stretti gareggeranno nuovamentee Della Mea oltre alle specialiste Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. In classifica generale la svizzera Lara Gut-Behrami si trova al comando con 1594 punti, a +326 su ...