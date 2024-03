Sci alpino | incubo calendario | saltate quasi il 20% delle gare in stagione!

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le cancellazioni hanno colpito a ripetizione la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci: la 58ma edizione del massimo circuito internazionale prevedeva inizialmente nel complesso 90 eventi divisi in quattro specialità individuali. Sperando che si possano disputare le ultime 10stagionali previste il 9 e 10 marzo ad Are e tra il 16 ed il 24 marzo 2024 in Austria con le Finali di Saalbach, località che ospiterà anche i Mondiali del 2025, al momento degli altri 80 eventi previsti se ne sono disputati 65 su 80, ovvero l’81,25%. Nel complesso dunque sono state 15 su 80 le, mentre, per fortuna, nel corso dell’anno almeno quattrosono state recuperate, altrimenti il datoprovenel complesso avrebbe sfiorato il 25%...

ancora una gara e poi il ritiro per Giuliano Razzoli? Fra tre giorni ci sarà lo slalom di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, prima delle Finali a Saalback, alle ... (oasport)

E’ stato annullato del tutto il programma del fine settimana per quanto concerne il settore maschile della Coppa del Mondo di sci alpino : dopo la ... (oasport)

Non c’è pace per la Coppa del Mondo di sci alpino . Dopo l’annullamento del gigante, è stata ufficializzata anche la cancellazione dello slalom maschile di ... (sportface)

Piove a Kranjska Gora, cancellato anche lo slalom maschile: restano solo le Finali di Saalbach in calendario: SCI alpino - Se la nevicata in programma aveva già fatto saltare il gigante, è la pioggia a portare alla cancellazione anche dello slalom maschile in terra slov ...eurosport

Sci alpino, cancellato anche lo slalom di Kranjska Gora: salta la gara d’addio di GIuliano Razzoli: E' stato annullato del tutto il programma del fine settimana per quanto concerne il settore maschile della Coppa del Mondo di sci alpino: dopo la cancellazione del gigante previsto per sabato 9 marzo ...oasport

In Val d’Ossola, dove lo sci è “slow”, tra baite secolari e profumi d’altri tempi: Dove sciare in Val d'Ossola e cosa vedere in inverno: impianti e borghi da visitare tra Valle Anzasca, Vigezzo e Devero. Scopri le info sul sito!viaggi.corriere