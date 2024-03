Sci alpino | i precedenti dell’Italia maschile a Kranjska Gora Tante vittorie | l’ultima 16 anni fa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Coppa del Mondo di sci2023-2024 è pronta per il suo rush finale. Nel corso del prossimo fine settimana il Circo Bianco sarà di scena a(Slovenia) per una tappa imporche andrà ad anticipare il gran finale di Saalbach. La pista denominata “Podkoren” è una tappa classica del calendario e spesso gli atleti italiani vi hanno ottenuto buoni risultati. Andiamo a ricordarli tutti. Nel complesso l’Italia aha ottenuto 10, 12 secondi posti e 10 terzi posti. Il primo risultato di rilievo è un terzo posto di Leonardo David il 21 dicembre 1978 in slalom. Bisogna aspettare il 20 dicembre 1985 per un secondo posto di Roberto Erlacher in gigante. Replica l’anno successivo il 19 dicembre 1986 con lo stesso ...

