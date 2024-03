Schlein | le destre non strumentalizzino l' inchiesta di Perugia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Penso che sia molto grave che ci siano stati 800 accessi non legittimi. Su questo bisogna vederci chiaro. Siamo tra quelli che auspicavano la comparizione oggi di Melillo e Cantone per fare piena chiarezza. D'altra parte, però, questa vicenda non deve intaccare in alcun modo la libertà di stampa che è sacrosanta e non vorremmo che fosse strumentalizzata dalleper colpire in maniera generalizzata autorità che fanno un lavoro importantissimo, come la Direzione nazionale antimafia o per colpire la stampa. Non sarebbe la prima volta, noi questo non lo accettiamo". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya Chieti Scalo.