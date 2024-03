Schianto contro un camion in Angola | morto Luca Falcon

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Stava facendo un giro dell'Africa in moto, un viaggio da sogno, lungo e tortuoso, che si è trasformato in tragedia per un 36enne veronese.in un incidente stradale avvenuto in, una delle tappe del suo tour africano: i dettagli non sono ancora chiari, ma sembra che la...

Un giovane di 28 anni è Morto in un incidente stradale a Brusnengo , in provincia di Biella , dopo essersi schiantato contro un palo (notizie.virgilio)

Incidente in Angola, morto un italiano: Luca, 35 anni, cercava protesi per i bambini africani. Il dolore della moglie: Incidente e tragedia in Angola dove un italiano di 35 anni, il veronese Luca Falcon, è morto in uno Schianto a bordo della sua moto. Falcon nel 2020 aveva fondato assieme alla moglie ...leggo

Mestre. Botto pauroso in corsa, in frantumi la porta di un bus La Linea carico di studenti: MESTRE - Un botto improvviso e pauroso, mentre il bus era carico di studenti che si stavano recando a scuola. E, ancora una volta quasi fosse una maledizione, su un mezzo urbano de La Linea che copre.ilgazzettino

