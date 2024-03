Schermitrice violentata | Non riesco più a dormire La 17enne rivive l’incubo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Siena, 6 marzo 2024 – “Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché purtroppo mi fa molto male. Rivivo la stessa angoscia. Mi guardo allo specchio e mi vedo come se fossi a pezzi, una persona danneggiata. Non, fatico a concentrarmi, davanti a me vedo il buio. So che tutti sono preoccupati per me e questo mi dispiace". È il racconto al Messaggero della campionessa di sciabola che gareggia per la nazionale dell’Uzbekistan, che ha denunciato uno stupro di gruppo durante un campus con gli azzurri della nazionale juniores in una camera d’albergo a Chianciano Terme la notte tra il 4 e 5 agosto. L’avvocato Luciano Guidarelli che difende la ragazza continua a puntare l’indice contro la procura di Siena. Che a suo avviso, avrebbe dovuto fermare i tre atleti coinvolti, tra cui un minorenne, per evitare che la sciabolatrice se ...