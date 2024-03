Scherma | nessuno parla della denuncia di stupro | e il campus organizza un nuovo raduno Repubblica

Presunto stupro, la difesa degli indagati: "Grave il processo sui mass media": Siena, 6 marzo 2024 – Denunciano "un processo mediatico " quando ancora nessuno ha potuto leggere gli atti delle indagini preliminari. E "chiedono attenzione e rispetto" in una vicenda dolorosa e deli ...lanazione

Promessa della Scherma 17enne denuncia uno stupro di gruppo: "Violentata durante il ritiro": Contro di loro ci sono accuse tutte da provare. Gli indagati si dichiarano innocenti, "non avendo essi mai usato violenza nei confronti di nessuno" si legge nella nota diffusa dal loro legale. Che ...today

Campionessa di Scherma violentata, l'avvocato: “È ancora sotto choc, non rientrerà in Italia”: – ”Non intendo essere polemico , però nel settembre scorso parlai della possibilità di sentire la mia assistita in incidente probatorio. Sono passati 7 mesi, poteva essere fatto nell’immediatezza', so ...informazione