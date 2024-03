Scamacca | «Una liberazione quel goal Gasperini ha fiducia in me e voglio migliorare»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le parole nel post partita del giocatore dell’Atalantadopo la partita d’Europa League disputata contro lo Sporting Ai microfoni di Sky SPort, il centravanti dell’Atalanta Gianlucaha parlato così dopo la partita contro lo Sporting. «È piùla prestazione del gol. Se gioco così, di gol ne arrivano. Sto lavorando e spero di continuare così. Gli attaccanti quando non segnano vanno un po’ in depressione, tra virgolette. Sento ladi mister e squadra. Dipende, è tutta testa e vogliamo continuare così»

