Scamacca risponde a Paulinho | Sporting-Atalanta 1-1 | discorso qualificazione rimandato al ritorno

Europa League, Scamacca pareggia i conti. Due pali colpiti dai nerazzurri. Al riposo sull'1-1:

Le pagelle di Sporting-Atalanta 1-1: Scamacca è una furia, Holm in ritardo, la Dea ringrazia Quaresma: Andata degli ottavi di Europa League Sporting-Atalanta 1-1 top e flop: Scamacca, migliore in campo, risponde a Paulinho. Lookman ok, Miranchuk in ombra ...sport.virgilio

Formazioni a confronto – Gasperini mischia le carte: È stata un’Atalanta con un paio di sorprese di formazione quella che ieri pomeriggio ha affrontato il Bologna. La prima è stata la scelta di puntare inizialmente su Zappacosta al posto di Holm sulla ...calcioatalanta