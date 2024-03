Sassuolo | la salvezza passa dal collettivo Questa volta l’uomo dei miracoli non ci sarà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il volto del numero 10 sorridente, la mano destra stretta a pugno con il pollice alzato, il comunicato del club che comunica la buona notizia. Peccato solo che l’immagine sia scattata sul lettino di una clinica e che il messaggio positivo, in realtà, proietti il mondo neroverde ben più avanti rispetto alle scadenza più immediate e urgenti. Testuale: "Il calciatore Domenico Berardi, accompagnato dal dottor Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico di riparazione, mediante tenoraffia, della lesione del tendine d’Achille destro. L’operazione, effettuata presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna dal professor Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita", scrive ilnel bollettino medico relativo all’operazione dell’attaccante, e appunto la foto è un inno all’ottimismo. Ce ne vuole, in effetti, considerando che per Berardi ...