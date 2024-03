Saputo | prova di forza Ha rivoluzionato il Bologna Con l’oro della Champions è pronto a trattenere i big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando nel giugno 2022 nella sala stampa di Casteldebole Joeyinaugurò l’avventura rossoblù di Giovanni Sartori indicando nei 52 punti il traguardo stagionale non poteva immaginare che due anni dopo, e con undici partite ancora da giocare, il suoquel traguardo di fatto lo avrebbe già raggiunto in coda all’inverno volando col vento in poppa verso un posto inLeague. Del resto nel calcio due più due non sempre fa quattro, ma se abbini il lavoro di due fuoriclasse come Motta e Sartori anche i conti più complessi cominciano a quadrare e la tanto decantata ‘crescita graduale’, che per molti anni è stata crescita zero, può diventare di colpo tumultuosa. Lo sa bene lo stesso, che presto raggiungerà il tetto dei 300 milioni versati nelle casse rossoblù in quasi dieci anni, ma che in virtù ...