Sant’Arpino | domenica la presentazione del nuovo libro di Teresa Del Prete

(Di mercoledì 6 marzo 2024)10 marzo’24, alle ore 10.30, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” di, si terrà ladeldiDeldal titolo “Non solo numeri. 53 paia di scarpette rosse … e tanto altro” (edito dall’Istituto di Studi Atellani). L’iniziativa si inserisce all’interno della XIV edizione della rassegna letteraria “Sulle Orme del Cantor d’Enea”, ideata e promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di. Come da tradizione, la rassegna fa confluire nel centro atellano alcuni fra i più interessanti autori del panorama letterario nazionale e campano., dunque, è la volta di “Non solo numeri” che è un’opera che ha la chiara ...

Rassegna letteraria “Sulle Orme del Cantor d’Enea”: a Palazzo Ducale “Non solo Numeri” il libro di Teresa Del Prete: 53 paia di scarpette rosse … e tanto altro. Sant’Arpino, Palazzo Ducale, domenica 10 marzo ’24 – Ore 10.30 domenica 10 marzo nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” di Sant’Arpin ...casertaweb

Sant’Arpino, “53 paia di scarpette rosse…”: Teresa Del Prete presenta il suo libro al Palazzo Ducale: L'iniziativa si inserisce all'interno della 14esima edizione della rassegna letteraria “Sulle Orme del Cantor d’Enea”, ideata e promossa dalla Pro Loco con il ...pupia.tv

Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana: INCONTRI/1 Martedì Gió Vescovi, in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Dream”, è ospite dell’associazione Alterum, in via Appia a San Nicola ...ilmattino