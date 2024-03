Santa Marinella | “Che mito la donna etrusca!” | l’appuntamento per l’8 marzo

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 62023- In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, venerdì 8alle ore 16:30 presso la Casina Trincia l’Assessorato alla Cultura del Comune dipresenta lo spettacolo “Libera, indipendente, bellissima…chela!”. Si tratta di una serie di letture di brani liberamente tratti da diversi autori, ma collegati ad unico tema, che vuole evidenziare le peculiarità dellavissuta tra il IX e il I sec a. C. in Etruria. L’evento rientra nella programmazione culturale primaverile della Biblioteca A. Capotosti ed è stato proposto e messo in scena dall’ Associazione Le Voci, attiva nella città da una decina di anni e che è già conosciuta per altre ...

CRONACA – Incidente stradale nella notte a Santa Marinella , in provincia di Roma. Una giovane donna, per cause ancora da accertare, intorno alle 2 del mattino ... (romadailynews)

Santa Marinella , 5 marzo 2024 – Un regolamento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili sarà presto pronto per essere portato in consiglio comunale, dopo ... (ilfaroonline)

Lezioni di ambiente di Marevivo a Ladispoli e Santa Marinella con Blue Days: “Il mare è la nostra madre, la nostra casa, la nostra vita, produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo. Può continuare a svolgere la sua funzione vitale solo se è in buona salute, ma purtroppo subisc ...terzobinario

Lascia il lavoro dopo un anno: “Trasportavo pazienti in dialisi per la Asl a meno di 5 euro all’ora”: Era stato assunto da un'associazione che lavorava per la Asl come conducente di ambulanze per il trasporto di pazienti in dialisi: "Prendevo 4,60 ...fanpage

