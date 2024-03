Sanità | due anni per fare gli esami | dal privato subito “In Lombardia se il paziente ha i soldi vive | altrimenti può anche morire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo – Si rivolge alla Cgil di Bergamo per raccontare. Lei, B.S. è una lavoratrice eoncologica, in cura con la pastiglia antitumorale e sotto osservazione. All’ultima visita, l’oncologo le ha indicato 4diagnostici a cui sottoporsi entro il prossimo consulto. La donna, con largo anticipo, telefona per le prenotazioni ("malgrado fosse compito della struttura che l’ha in cura prenotare le prestazioni successive alla prima visita", sottolinea la Cgil). Sulle ricette che ha ricevuto dal medico specialista la classe di priorità indicata è la P, che significa esame "programmabile", per prestazioni da erogare entro 120 giorni. "Ho cercato di fissare una mammografia, un’ecografia mammaria, un Rx torace e un’ecografia dell’addome completo,per i quali fino all’anno scorso c’erano circa 6 mesi di attesa", racconta. Con ...