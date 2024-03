Sangiovanni? Purtroppo questo mestiere è così | Nek | le origini della sofferenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È tornato all'ultimo Festival di Sanremo per divertirsi, Nek, e in coppia con l'amico Francesco Renga se l'è spassata come quei campioni di Serie A in libera uscita il giovedì sera a calcetto. Risate, pacche sulle spalle, pressioni zero o giù di lì perché in fondo loro non hanno nulla da dimostrare e possono pensare solo a godersi ogni momento, ogni singolo applauso. Ma all'Ariston l'autore di Pazzo di te ha annusato un'aria strana, pesante. Era quella respirata quotidianamente da qualche collega più giovane, lanciatissimo eppure in difficoltà. Un blackout emotivo esploso qualche giorno dopo la finekermesse. Ospite a Da Noi...a Ruota Libera su Rai 1, intervistato da Francesca Fialdini, Filippo Neviani ha commentato anche la crisi personale ammessa da due talenti comee Mr Rain, anche loro a Sanremo, ora intenzionati a prendersi un ...