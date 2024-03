San Prisco | sorpreso con mezzo chilo di cocaina e una pistola | in manette 40enne

(Di mercoledì 6 marzo 2024) San. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipoe marijuana e possesso di arma clandestina, ildi San, che nella tarda mattinata di oggi è stato arrestato dai carabinieri durante un servizio antidroga. I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e intollerante tenuto dell’uomo nel corso del controllo avvenuto sulla pubblica via, hanno proceduto alla perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, occultate in una tasca del giubbotto, alcune dosi di. La successiva perquisizione domiciliare, estesa alla mansarda del, ha permesso di rinvenire, all’interno di una cassaforte, 340,08 grammi di marijuana, ulteriori 532,60 grammi di, una ...

