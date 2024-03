San Giovanni non molla | Crediamo nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sanci crede ancora, la sconfitta di Busto Arsizio (3-1) fa male ma non ha spento le speranze di raggiungere i. E domenica c’è di nuovo una partita cruciale, uno scontro diretto contro Como al PalaMarignano (ore 17). Una partita, a questo punto della Pool Promozione, decisiva sia per chi insegue sia per chi precede. "Siamo a soli tre punti da Talmassons che è al quinto posto, ultima casella utile per i– spiega il coach Matteo Bertini – ma abbiamo anche Cremona davanti a 1 punto e Como dietro di 2, è una lotta a quattro squadre e noi siamo pronti". Il coach è ottimista nonostante la sconfitta di domenica scorsa: "A metà del terzo set contro le più quotate avversarie ci stavamo giocando il match – dice Bertini – ed eravamo addirittura sopra noi 9-7, poi si è spenta la luce ed abbiamo perso ma significa che ce ...