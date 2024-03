Samsung aggiorna Galaxy Buds2 Pro e la serie Galaxy Watch6 con novità niente male

Samsung AR Emoji , AR Emoji Editor e AR Emoji Sticker si aggiorna no sul Galaxy Store: scopriamo le novità per le tre applicazioni. L'articolo Samsung aggiorna ... (tuttoandroid)

aggiornamenti in arrivo per OnePlus Open, OnePlus 10 Pro, 10R, OnePlus Nord 3 5G, Nord CE 2 Lite 5G e Samsung Galaxy M14 5G: le novità. L'articolo Nuovi ... (tuttoandroid)

Il Samsung Galaxy S24 riceve il suo secondo importante Aggiornamento in queste ore. Si tratta della patch di sicurezza del mese di marzo che, in un primissimo ... (optimagazine)

I 3nm di Samsung diventano 2nm per battere Intel: ennesima prova che il nome non conta niente: Samsung Foundry rinomina la sua tecnologia di chip da 3nm a SF2, senza però apportare cambiamenti pratici: una mossa strategica per mantenersi competitivatomshw

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, con l'offerta Amazon non passa inosservato: Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet di fascia medio-bassa, perfetto per lo svago e lo studio. Con le offerte Amazon è disponibile a un prezzo molto interessante ...tecnologia.libero

Samsung Galaxy Book3 Pro: un portatile elegante e con ottime prestazioni con Intel Core i5-1340P a soli 999€: Segnaliamo un gran prezzo per l'ottimo portatile Samsung Galaxy Book3 Pro con schermo Dynamic AMOLED 2X e piattaforma Intel EVO.hwupgrade