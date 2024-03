“Salvini ha scoperto il carcere” Zuffa Parenzo-Bocchino | la frase al veleno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Scintille tra Davide Italonella puntata del 5 marzo di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7. Il giornalista de La Zanzara attacca così Matteo: “Hai fatto molto bene a far vedere - dice rivolto a Floris - il concetto della giustizia di, perchéhale carceri quando ci è finito il suocero, non c'è nulla da fare”. “Una caduta di stile”, interviene l'ex parlamentare. Matira dritto: “No, non è una caduta di stile Italo, parliamo di politica, lo critichiamo perché lui sulha mostrato la visione dello sbatti via la chiave, della palla ai piedi, dei lavori forzati. Gli succede poi una sciagura, che il suocero, il papà della fidanzata (Denis Verdini, ndr), finisce in ...

Esplode la fronda contro Salvini, sul muro di Pontida spunta una scritta: "I militanti ne hanno abbastanza": Militanti della Lega contro Salvini: «Da indipendenza a sudditanza i militanti ne hanno abbastanza - Congresso subito». La scritta è stata rivendicata con un comunicato, che Paolo Grimoldi, ex segreta ...globalist

Il generale Vannacci capolista della Lega in Veneto e Fvg La rivolta dei militanti storici e il grido: «Vogliamo gente del posto, non "fenomeni"»: non rispecchia i rumors che sempre più evidenti salgono allo scoperto sulla candidatura del militare (ora sospeso) per le prossime elezioni Europee. Anche perché, a fronte di quanto sino ad ora il ...ilgazzettino

Bimba con niqab a scuola, maestra glielo fa togliere. Salvini: “Brava”. L’Usr: ha agito in buona fede, ma no a discriminazioni: La ricostruzione dei fatti Dopo averla vista la sua maestra le ha chiesto di tornare a scuola a volto scoperto, cosa che poi è effettivamente successa. Nella scuola elementare ci sono stati già in ...tecnicadellascuola