Salute | più rischi diabete per chi dorme meno di 6 ore | lo studio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) MILANO – Un buon sonno, si sa, fa bene alla. Mentre per chi riposa poco o male, sono diverse le malattie in agguato. Fra queste c’è anche il: secondo unodell’università di Uppsala, in Svezia, gli adulti che dormono solo 3-5 ore al giorno corrono uno maggiore di sviluppare ildi tipo 2. Il lavoro, pubblicato su ‘Jama Network Open’, indica inoltre che mangiare bene non basta a controbilanciare gli effetti negativi della deprivazione di sonno sul metabolismo. “Consiglio di dare priorità al sonno, anche se capisco che non sempre è possibile, soprattutto come genitore di 4 figli adolescenti”, afferma Christian Benedict, autore principale dell’articolo, professore associato e ricercatore esperto di sonno del Dipartimento di Bioscienze farmaceutiche dell’ateneo di ...