Salute | più rischi diabete per chi dorme meno di 6 ore | lo studio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) MILANO – Un buon sonno, si sa, fa bene alla. Mentre per chipoco o male, sono diverse le malattie in agguato. Fra queste c’è anche il: secondo unodell’università di Uppsala, in Svezia, gli adulti che dormono solo 3-5 ore al giorno corrono uno maggiore di sviluppare ilL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Problemi di udito under 60, problema italiano Obesità eo Coronavirus più elevato? Telemedicina nelle visite dentistiche nella Fase 2 Dall’auto elettricaCO2 di benzina sull’intero ciclo di vita Iperkaliemia, gestione dei Livelli di Potassio nel sangue: Guida Completa Le Arance della ...