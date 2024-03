Salute Mentale | UNICEF incontra il Ministro della Salute Schillaci

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Consegnate oltre 21.000 adesioni raccolte per la petizioneper la mente di bambini e adolescenti” Oggi a Roma una delegazione dell’hato ilOrazio: focus in particolare il temadei bambini e dei giovani in Italia e la consegna di oltre 21.000 adesioni raccolte per la petizioneper la mente di bambini e adolescenti”. La delegazione dell’era composta da Regina De Dominicis, Direttore regionaleper l’Europa e l’Asia Centrale, Nicola Dell’Arciprete, ...