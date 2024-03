Salute mentale | in Europa 9 milioni di adolescenti soffrono di ansia e depressione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa un individuo su sette tra i 10 e i 19 anni nel mondo soffre di disturbi mentali. In, la cifra sale a 9di, cone disturbi comportamentali come principali problematiche. La statistica più allarmante è che il suicidio è la principale causa L'articolo proviene da Il Difforme.

Lorenzo Fragola , ex pupillo di Fedez e vincitore di X Factor, intervistato da Il Messaggero ha attaccato il rapper reo di non averlo aiutato con i suoi ... (blogtivvu)

Se non riesci a dormire tutta la notte in modo costante e bene, può dipendere da molti fattori, come la qualità del tuo letto . È molto importante riuscire a ... (cityrumors)

Come sappiamo, Sangiovanni ha chiesto un periodo di pausa dalla musica per via della sua salute mentale : il cantante sta passando un momento di difficoltà e ... (donnapop)

AXA pubblica la quarta edizione del Mind Health Report: - L’indagine è condotta da IPSOS sui temi del benessere mentale, su un campione di 16.000 interviste in 16 Paesi del Mondo, tra cui l’Italia .adnkronos

Nancy Brilli amara sull’addio al cinema:”Tolte tante mani dal c***”: Nancy Brilli, concorrente della nuova edizione di Pechino Express, ha svelato i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare il mondo del cinema. Si è anche aperta sulla sua Salute mentale.gossipetv

Depressione al femminile, 2 milioni di donne colpite in Italia. Il punto in un convegno l’8 marzo a Milano: Oggi l’aumento dei casi di malattie psichiche, soprattutto depressione, che si è visto nel post Covid si è fermato, ma non accenna ancora a diminuire, così come si aggravano i casi di ...sanita24.ilsole24ore