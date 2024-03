Salto con gli sci | Coppa del Mondo Oslo 2024 L’Holmenkollenbakken è luogo sacro anche per le ragazze volanti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Inizia il “Gran Finale norvegese” delladelfemminile 2023-24 dicon gli sci, che coincide con l’intenso periodo di Raw Air, giunto ormai alla sua IV edizione. La tappa inaugurale dell’evento si disputerà a. Si sta per affrontare un contesto di culto dal punto di vista storico. Sia tout-court, che relativamente al massimo circuito rosa.è l’impianto dove, nel 2012, si disputò la prima gara di sempre su trampolino grande valevole per la Sfera di cristallo. La capitale della Norvegia è pertanto un ambito ben conosciuto dalle, avendo mancato l’appuntamento solo due volte in tredici stagioni. Nel 2020 a causa del maltempo e nel 2021 in seguito agli strascichi legati alla pandemia. Classifica...

