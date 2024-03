Salerno | abitazione in fiamme | palazzina evacuata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Momenti di tensione nella mattina di oggi, mercoledì 6 Marzo, nel Quartiere Italia a, dove, per cause ancora in corso di accertamento, – come riportaToday – è divampato un incendio all’interno di un’situata al quinto piano di unain via Raffaele Guariglia. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato lee i sanitari del 118 per controllare le condizioni di salute di quattro persone e un neonato. Fortunatamente, non risultano vittime. Segui ZON.IT su Google News.