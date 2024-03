Salernitana | serve un blitz a Cagliari per rientrare in corsa per la salvezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una sfida da dentro o fuori quella che attende sabato (ore 15) ladove i granata scenderanno in campo con l’unico obiettivo di fare bottino pieno. Solo un successo, infatti, potrebbe regalare alla squadra di Liverani qualche possibilità diin gioco per la, ora distante nove punti dove stazionano a quota 23 proprio ile il Verona. Il tempo inizia a stringere per i granata che alla “Unipol Arena” dovranno avere un atteggiamento offensivo, con l’allenatore che spera di avere qualche alternativa in più per decidere l’undici iniziale. In difesa, da valutare il possibile ritorno di Pirola e Fazio, ma sarà necessario, poi, capire le condizioni di Manolas, l’unico per caratteristiche che permetterebbe l’utilizzo della difesa a 3. ...