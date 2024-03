Salento | incendio distrugge il KilometroZero | notte di fuoco nel locale della movida Foto

incendio distrugge il locale KilometroZero: notte di fuoco nel Salento Foto: Un grosso incendio distrugge le strutture del "KilometroZero Gasoline”, locale sul mare situato sulla litoranea Santa Maria al Bagno-Lido Conchiglie, precisamente in località ...quotidianodipuglia

Automobilisti scorgono le fiamme sul litorale: distrutto da un incendio il “KilometroZero”: È accaduto tra le 23 e le 23,30 di ieri, sul tratto costiero nel territorio di Galatone. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma il rogo aveva ormai compromesso la struttu ...lecceprima

Fiamme in riva al mare, incendio distrugge il “Kilometrozero”: si indaga sulle cause: GALATONE (Lecce) - Un misterioso incendio distrugge un locale in riva allo Ionio. Il rogo è divampato attorno alla mezzanotte in località "La Reggia", lungo ...corrieresalentino