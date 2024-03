Sabaudia Incidente mortale lungo la Migliara 49 | due amici a bordo dell’auto perdono la vita

(Di mercoledì 6 marzo 2024)– E’ di due vittime il pesante bilancio dell’stradale verificatosi nella serata di martedìla46 a. A perdere lasono stati Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia, di 43 e 44 anni, di. Si trovavano adi una Mini Cooper quando, per cause al vaglio della Polizia Locale, L'articolo Temporeale Quotidiano.

In auto fuori strada, morti Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia: Due uomini, Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia, hanno perso la vita ieri sera in un Incidente stradale avvenuto sulla Migliara 49, a Sabaudia. La Mini Cooper sulla quale viaggiavano si è schian ...latina24ore

Incidente in Angola, morto un italiano: Luca, 35 anni, cercava protesi per i bambini africani. Il dolore della moglie: Incidente e tragedia in Angola dove un italiano di 35 anni, il veronese Luca Falcon, è morto in uno schianto a bordo della sua moto. Falcon nel 2020 aveva fondato assieme alla moglie ...leggo

Incidente a Sabaudia, morti due amici: Massimiliano aveva un vivaio, Lorenzo faceva il meccanico. «Lasciano figli piccoli»: Tragedia ieri sera a Sabaudia. In un Incidente sulla Migliara 49 hanno perso la vita Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia. I due viaggiavano a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ...corriereadriatico