Ryan Gosling | Emily Blunt e Steven Spielberg tra i presentatori degli Oscar 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 10 marzo andrà in scena la seratae l'Academy ha annunciato nuovi nomi tra idei premi, tra cui quelli di. L'Academy ha annunciato nuovi nomi che faranno parte deidella serata di premiazione. Tra le star che saliranno sul palco ci saranno anchee il regista. Una lunga lista di star per la serata Domenica andrà in scena l'attesa nottee l'edizione ...