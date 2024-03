Russia | Peskov | “Useremo armi nucleari se nostra esistenza minacciata”

Per il portavoce del Cremlino è ovvio che ''nella Bundeswehr stanno sostanzialmente pianificando di lanciare attacchi sul territorio della Federazione russa'' ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L' ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Lambsdorff, è stato convoca to presso il ministero degli Esteri russo. Lo riportano le agenzie di stampa ... (periodicodaily)

Mosca, 28 feb. (Adnkronos) – La Russia non rappresenta un pericolo per quei Paesi da cui non è minacciata. Lo ha detto ai giornalisti il ??portavoce del ... (calcioweb.eu)