Russia | Peskov | “Useremo armi nucleari se nostra esistenza minacciata”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – ''Se qualcosa minaccia l'dellale''. Il nuovo messaggio da Mosca è firmato dal portavoce del Cremlino Dmitry, che si esprime intervenendo al Festival mondiale della gioventù. Lae gli Stati Uniti, in quanto proprietari dei più grandi arsenali di, sono obbligati a garantire la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oscar 2024, tutte le nomination: quando vederli in tv, previsioni Bucci: “Soddisfatto per inizio lavori tunnel subportuale Genova” Rocco Casalino: “Insulti re bancarelle? Non ho paura, ma ora bersaglio facile ambulanti” Gli eredi di Sinead O’Connor diffidano ...