Russia | Navalnaya | “Il 17 marzo tutti alle urne alle 12 contro Putin”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Yuliaesorta i russi a recarsiil 1712 come forma di protestail governo di. La vedova di Alexey Navalny rilancia così in un video sul web l’iniziativa “Mezzogiorno” già appoggiata dal dissidente prima di morire nel carcere nell’Artico in cui era recluso per motivi politici. Inle presidenziali sono in programma dal 15 al 17. La vedova di Alexey Navalny rilancia in un video sul web l’iniziativa “Mezzogiorno” già appoggiata dal dissidente prima di morire Yulianel video pubblicato oggi invita i russi a realizzare, domenica 17 ...