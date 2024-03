Il 16 febbraio è morto in prigione il dissidente russo 47enne Alexey Navalny . Nato nel 1976 nella regione di Mosca, era stato il principale oppositore del ... (fanpage)

L'ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso aveva 64 anni, non sono state rese note le cause della sua scomparsa (ilgiornale)

Bielorussia , morto in carcere oppositore di Lukashenko Un oppositore del presidente bielorusso Aleksandar Lukashenko è morto in carcere . L’attivista, ... (tpi)

Russia: l'oppositore Kasparov nella lista dei terroristi: (ANSA) - MOSCA, 06 MAR - L'oppositore russo Garry Kasparov, che risiede all'estero, è stato inserito dalle autorità di Mosca nella lista dei "terroristi ed estremisti". Lo riferisce la Tass. (ANSA).lagazzettadelmezzogiorno

Yulia Navalnaya ai russi: «Usate le elezioni contro Putin»: (LaPresse) Nuovo videomessaggio di Yulia Navalnaya. La moglie del dissidente russo, morto il 16 febbraio nella colonia penale artica IK-3, lancia un appello su X a tutti i cittadini russi, ...ilmattino

Yulia Navalnaya: “Tutti alle urne alle 12 in punto contro Putin, mostriamo che siamo in tanti”: MOSCA. «Mezzogiorno contro Putin». Dopo che migliaia di russi hanno partecipato ai funerali di Alexey Navalny, l’opposizione non si ferma e rilancia la sua sfida al Cremlino. Tra una decina di giorni ...laprovinciapavese.gelocal