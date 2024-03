Russia | lo scacchista Garry Kasparov nella lista nera del Cremlino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Mosca, 6 marzo 2024 - Il campione mondiale di scacchiè stato inseritodei 'terroristi ed estremisti' dal. Lo riferisce la Tass, l'agenzia di stampa ufficiale russa. Loè stato da sempre uno dei più grandi oppositori di Vladimir Putin, schierandosi più volte apertamente contro l'operato dell'attuale presidente. La sua posizione, apertamente in contrasto con il governo, lo ha costretto a lasciare lanel 2013, obbligandolo a trasferirsi prima a New York e poi in Croazia.ha rilasciato dichiarazioni pesanti in seguito alla morte di Alexei Navalny, affermando che le responsabilità ricadono non solo sullo ‘zar’, ma anche sui russi, che non hanno avuto abbastanza coraggio per ribellarsi. Dura ...