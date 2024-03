Russia | anche lo scacchista Kasparov nella lista dei terroristi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'ex campione mondiale di scacchi, noto oppositore del Cremlino, è residente negli Stati Uniti Mosca ha inserito l'ex campione mondiale di scacchi Garry Gasparov - noto oppositore del Cremlino, che lo aveva precedentemente catalogato come 'agente straniero' -nera deied estremisti., residente negli Stati Uniti, noto per le critiche alla

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia » (corriere)

Nonostante il conflitto in Ucraina, è cambiato poco per gli uomini più ricchi della Russia , con immensi interessi economici favoriti dalla prossimità a ... (panorama)

Russia, Navalnaya: “Il 17 marzo tutti alle urne alle 12 contro Putin”: La vedova di Alexey Navalny rilancia in un video sul web l'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin" già appoggiata dal dissidente prima di morire.lanotiziagiornale

Caos droni russi in Ucraina: la guerra elettronica dell'esercito russo fa precipitare i suoi velivoli: «Solo il 30 per cento dei droni FPV russi raggiungono le aree target previste, Gli altri cadono subito dopo Lastochkyne o addirittura durante il decollo e vengono soppressi dalla ...ilmessaggero

Navalnaya contro Putin alla vigilia delle elezioni in Russia: l'appello della vedova di Navalny prima del voto: In un video Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, ha esortato la popolazione ad andare a votare “contro Putin” alle prossime elezioni in Russia ...notizie.virgilio