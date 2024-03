Rugby | la Benetton Treviso rinnova due pedine fondamentali della trequarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La, nonostante gli ultimi ko contro Leinster e Glasgow Warriors, è in piena corsa per i playoff dell’UnitedChampionship e si è qualificata per la fase a eliminazione direttaChallenge Cup. Un salto di qualità che i veneti vogliono confermare anche in futuro e, per questo, la società è al lavoro per avere una squadra competitiva anche i prossimi anni. Partendo dai rinnovi delle suepiù importanti. Come l’ala argentina Ignacio Mendy, arrivato anel 2022, e che hato il contratto fino al 30 giugno 2027. Un prolungamento figlio delle ottime prestazionistella dela sette con i biancoverdi, con 12 mese segnate in 19 presenze tra UnitedChampionship e ...