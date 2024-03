Roxanne Perez | “Ho commesso una brutta azione | ma perché mi sento così bene?!”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ieri notte a NXT Roadblock si è completato il turn heel di. Già da qualche tempo la ragazza aveva iniziato a cambiare atteggiamento e ora si è arrivati alla svolta finale. A farne le spese la campionessa NXT Lyra Valkyria che è stata portata via in ambulanza. Via social,ha commentato le sue azioni. Una nuovaQuella che emerge da NXT Roadblock è unache possiamo definire “nuova”. La ragazza ha definitivamente abbracciato il proprio lato oscuro e sembra compiacersene. Tramite post sui social,hacommentato le sue azioni di ieri notte ai danni della campionessa NXT: “Hocattive azioni, ho fatto del male.mi...

WWE: La furia di Roxanne Perez si abbatte su Lyra Valkyria, campionessa via in ambulanza: Questa notte a NXT Roadblock la campionessa femminile di NXT Lyra Valkyria è stata impegnata assieme a Tatum Paxley contro le Kabuki Warriors in un match valido per i titoli di coppia femminili WWE. U ...zonawrestling

WWE NXT Roadblock 2024: Champion taken to hospital after title match: In one of the marquee matches on the card, The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane) defeated Lyra Valkyria and Tatum Paxley.mykhel

WWE Begins Major Injury Angle With Current Champion, Shocking Heel Turn: During the "Roadblock" edition of NXT earlier tonight, NXT Women's Champion Lyra Valkyria was viciously attacked by Roxanne Perez, who is now a full-blown heel. Roxanne ended up injuring the ...si