Rospi e rane in strada a Sesto Calende | volontari al lavoro per salvarli dalle auto | ecco le zone a rischio attraversamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Il loroato è poco visibile, silenzioso, eppure è prezioso: sono idell’Associazione tutela Anfibi Basso Verbano che con le Guardie ecologichee del Parco del Ticino da febbraio ogni sera si mettono all’opera per salvare gli anfibi,, che lasciando i boschi nella zona collinare per migrare verso gli stagni a valle per riprodursi rischiano di essere schiacciatiin transito lungo via Lentate, trae Osmate. La prima fase ha riguardato la posa delle barriere, indispensabili per “fermare” gli anfibi che poi raccolti vengono messi in secchi e portati nella parte dove avviene la riproduzione, ora da settimane ...