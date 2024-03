(Di mercoledì 6 marzo 2024) Modificati gli obiettivi dell'investimento: passano da 200 a 100 gli interventi che dovranno essere realizzati almeno al 50 per cento entro il 2024. C'è però la possibilità che una parte dei cantieri possa essere completata entro l'inizio del Giubileo. "Ma si tratta di un auspicio, non di un impegno", ha precisato il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce.

L’ultima dimora romana di Silvio Berlusconi rimarrà in famiglia. Il secondogenito Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaforeurope, sarebbe intenzionato ... (thesocialpost)

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa la gara d'andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Brighton.Continua a leggere (fanpage)

I leader, i dubbi, i giovani: a 100 giorni dall'Europeo, l'Italia che ha in mente Spalletti: Il ct vuole capire se il 3-4-2-1 sarà utile per l’Europeo. Tra le novità azzurre in rampa di lancio Cambiaso, Calafiori e Bellanova ...gazzetta

Cos’è la preghiera Come bisogna pregare Ecco un libro-guida alla preghiera: Questo libro è un cammino alla scoperta della preghiera. Come un sentiero di montagna che, irto di difficoltà e inciampi, alla fine ci conduce alla meta, allo stesso modo possiamo paragonare l’ascolto ...acistampa

Roma vuole accelerare su Pnrr e Caput Mundi, ma ad oggi nessun cantiere è ancora partito: Modificati gli obiettivi dell'investimento Caput Mundi: passano da 200 a 100 gli interventi che dovranno essere realizzati almeno al 50 per cento entro ...fanpage